هل يعتد برسائل "الواتس آب" كدليل لإثبات الدين؟

سؤال

ورد سؤال من قارئ يقول فيه:

صديقي استلف مني مبلغاً من المال، وعندما طلبت منه رد المبلغ، بدأ يماطل وطالبني بالانتظار، لكن المدة طالت أكثر من اللازم، كيف يمكن لي أتخاذ إجراء قانوني ضده؟ علما أنه بحوزتي إيصالات تحويل المبلغ له فضلا عن رسائل الواتس آب بيننا، كإثبات على صحة كلامي>



الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

وفقاً لنص المادة 5/1 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، فإنه يمكن استخدام رسائل "الواتس آب" كدليل لإثبات الدين بشرط أن تكون واضحة بأنها تتضمن الحديث عن دين، ومتبادلة بين طرفي الدين (الدائن والمدين) ، بحيث يتحدد من عباراتها قيمة الدين والتزام المدين بسداده حتى يمكن أن تقبله المحكمة كدليل إثبات تعول عليه في المطالبة بالدين أو أي إجراءات أخرى سواء كانت جنائية أو مدنية أو تجارية أو حتى في نزاعات عائلية بين الأطراف، أما إن كانت رسائل "الواتس آب" بين الدائن وغير المدين فإنه يمكن إثبات الدين بشهادة هذا الغير وليس بموجب رسائل "الوتس آب" ذاتها.

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