رئيس وزراء فيتنام يصل الإمارات في زيارة رسمية

وصل رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، فام مينه تشينه، والوفد المرافق له، إلى أبوظبي، أمس، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وكان في استقباله وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس بعثة الشرف المرافقة لرئيس الوزراء الضيف، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير دولة الإمارات لدى فيتنام، الدكتور بدر عبدالله المطروشي، وعدد من المسؤولين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفيتنامي إلى الدولة في إطار الحرص المتبادل والإرادة المشتركة بين البلدين الصديقين لمواصلة الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق جديدة.

وتعد فيتنام أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية انتعاشها في النصف الأول من العام الجاري، وصولاً إلى 6.1 مليارات دولار، بنمو 9% و34% مقارنة بالفترة المقابلة من عامي 2023 و2022 على التوالي.