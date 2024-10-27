"تنمية المجتمع" تطلق سلسلة تحديات لجميع أفراد المجتمع نعزز من خلالها الهوية الإماراتية

أطلقت وزارة تنمية المجتمع مبادرة تحدي المجتمع وهي عبارة عن سلسلة تحديات مجتمعية لجميع أفراد المجتمع، نعزز من خلالها هويتنا الإماراتية، وسنع بلادنا، نستثمر أيامنا في غرس قيم إيجابية بمهارات وممارسات حياتية تدعم استقرار وسعادة كل فرد، وذلك كما ذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

وأوضحت الوزارة قائلة "تحدي المجتمع لهذا الأسبوع هو: هويتنا الوطنية تمثلها أشياء كثيرة ومنها الكندورة والعصامه، وفي تحدي المجتمع لها لأسبوع نباكم تشاركونا صوركم في الهاشتاق #تحدي_المجتمع، والتزامكم في إبراز جزء جميل من هوية بلادنا الغالية.. لا تطلع حاسر".