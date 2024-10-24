«برجيل القابضة» تكشف عن حلول مبتكرة للصحة العقلية والرعاية الخارجية

كجزء من توسعها المستمر في المملكة العربية السعودية، كشفت «برجيل القابضة»، الشركة الرائدة في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حلول مبتكرة للرعاية الصحية في ملتقى الصحة العالمي 2024، في الرياض، مع التركيز على دمج التقنيات المتقدمة والرعاية القائمة على القيمة، وكشفت المجموعة عن «الكالما»، وهي منصة للصحة العقلية والرعاية، و«برجيل ون»، وهي شبكة متخصصة من مراكز جراحة اليوم الواحد، والتي تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

واطلع المؤسس ورئيس مجلس إدارة «برجيل القابضة»، الدكتور شمشير فاياليل، ووزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، على المبادرات الجديدة في ملتقى الصحة العالمي.

وسيعمل مشروع «الكالما»، الذي تم تطويره بشراكة استراتيجية مع شركة «كيرالتي» الرائدة في مجال الرعاية الصحية ومقرها كولومبيا، على دمج الرعاية القائمة على القيمة مع المراكز الأولية المتخصصة وإدارة المخاطر الصحية، ومن المقرر أن تعمل «الكالما»، في المملكة العربية السعودية، على تحويل خدمات الصحة العقلية بهدف طموح للوصول إلى ما يقرب من 30 مليون مريض في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى العقد المقبل.

كما تم الكشف في المعرض عن «برجيل ون»، وهي شبكة متخصصة من مراكز جراحة اليوم الواحد، والتي تعالج الطلب المتزايد على الخدمات الطبية عالية الجودة في اليوم نفسه، وستقدم هذه المراكز إجراءات طفيفة التوغل في تخصصات رئيسة مثل الأورام وأمراض النساء المتقدمة وجراحة العظام والأعصاب، من خلال دمج الروبوتات المتقدمة والتقنيات المتطورة، وسيضمن افتتاح برجيل ون، لأول مركزين لجراحة اليوم الواحد في الرياض بحلول عام 2025، حصول المرضى على رعاية عالمية المستوى دون الحاجة إلى إقامات طويلة في المستشفى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «برجيل القابضة»، جون سونيل: «يعكس إطلاق (الكالما) و(برجيل ون) التزامنا الثابت بتحويل الرعاية الصحية في المنطقة من خلال دمج التقنيات المتقدمة ونماذج الرعاية القائمة على القيمة، وتعالج هذه المبادرات الحاجة المتزايدة إلى خدمات الصحة العقلية المتاحة والرعاية الطبية المتخصصة في العيادات الخارجية مع التوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030».

ويأتي إطلاق «الكالما» و«برجيل ون» بعد النجاح الذي حققته «فيزيوثيرابيا»، أكبر وأسرع شبكة للعلاج الطبيعي نمواً في المملكة العربية السعودية، والتي توسعت إلى 28 مركزاً منذ إطلاقها في عام 2023، وستعزز هذه الخدمات الجديدة الشبكة، وتقدم رعاية متكاملة من الصحة العقلية إلى الجراحة المتخصصة وإعادة التأهيل.

وتشارك «برجيل القابضة» تحت شعار «ابتكار حدوده الفضاء»، وتستعرض التزامها الدؤوب بدفع حدود الرعاية الصحية في ملتقى الصحة العالمي، وقد حظي الحاضرون في المعرض بفرصة تجربة العروض الحية التي تضمنت أحدث معدات العلاج الطبيعي، والتي قدمت لهم نظرة مباشرة على خدمات إعادة التأهيل والرعاية المتقدمة التي تقدمها «فيزيوثيرابيا»، الشبكة الأسرع نمواً لخدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في السعودية.

كما زار الجناح عدد من كبار الشخصيات الحكومية وصناع القرار، ومنهم، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور ماجد الفياض، ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ووكيل الوزارة المساعد للاستثمار الصحي والقطاع الخاص في وزارة الصحة الدكتور إبراهيم العمر، ووكيل الوزارة المساعد للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور خالد العبد الكريم، والأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب الغامدي، وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي.

. العلامتان التجاريتان «الكالما» و«برجيل ون» تمثلان حقبة جديدة في ابتكار الرعاية الصحية، وتعزيز إمكانية الوصول إليها مع رؤية السعودية 2030.