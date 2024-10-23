60% نسبة إنجاز الأعمال في مشروع تطوير شاطئ كورنيش عجمان

أفادت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بأنه من المتوقع الانتهاء من مشروعي تطوير شارع السلام، وشارع الشيخ زايد في منطقة الحليو بحلول الربع الثالث من العام المقبل، فيما بلغت نسبة الإنجاز لمشروع زيادة مساحة الشاطئ في تطوير شاطئ كورنيش عجمان إلى 60% على أن يتم الانتهاء منه بحلول مارس المقبل.

وتفقد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عبدالرحمن محمد النعيمي، اليوم، سير العمل في جملة من المشاريع التطويرية بالإمارة بمشاركة عدد من مسؤولي الدائرة.

واستهل جولته بالاطلاع على آخر مستجدات مشروع تطوير شارع السلام والذي تعمل الدائرة لإنجازه، ليصبح ثلاث حارات بكل اتجاه مع إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، وأعمدة الإنارة مع طرق خدمة بالاتجاهين، بالإضافة الى أعمال حماية الخدمات.

ووجه النعيمي، الكفاءات العاملة بمواصلة العمل لإنجاز المشروع بالكامل، مثمنًا الجهود التي تبذل على قدم وساق حيث بلغت نسبة الإنجاز 20% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الثالث من العام القادم 2025.

كما تفقد سير العمل في تطوير شارع الشيخ زايد ليصبح ثلاث حارات بكل اتجاه مع إنشاء تقاطعين بإشارات مرورية مع إنشاء شبكة تصريف مياه أمطار، وأعمدة إنارة، مع توفير طرق خدمة بالاتجاهين، بالإضافة الى أعمال حماية الخدمات، حيث بلغت نسبة الإنجاز 19% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الثالث من العام المقبل.

وبيّن أن شارع الشيخ زايد يعد من الشوارع الحيوية في الإمارة، وعليه ارتأت الدائرة تنفيذ المشروع الهام للمحافظة على انسيابية الحركة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات في الشارع، في ظل الحركة المتواصلة على مدار الساعة.

واختتم جولة النزول الميداني، بالاطلاع على سير العمل في مشروع تطوير شاطئ كورنيش عجمان، والذي بلغت نسبة إنجازه 60%، مستهدفاً تعزيز القيمة الجمالية للشاطئ الحالي، وتوفير دفاع ساحلي مناسب وزيادة المساحات الخضراء في أهم المتنفسات الطبيعية في عجمان.

بدوره، قدّم المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، محمد بن عمير، شرحًا مفصلاً عن المشروع، مبينًا أن العمل يجري حالياً لاستكمال باقي الأعمال والمتضمنة للكاسر الشمالي والأوسط، بالإضافة لزيادة مساحة الشاطئ بمقدار 165 ألف متر مربع ليكون الاجمالي 220 ألف متر مربع.

وأضاف بن عمير أن المشروع سينجز بالكامل خلال شهر مارس من العام المقبل 2025، موفراً مساحات خضراء جديدة تبلغ نحو 300,000 متر مربع، موضحاً أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 150 مليون درهم يتوافق مع رؤية إمارة عجمان الطموحة والساعية للتحسين المستدام والارتقاء بمعالمها الطبيعية الهامة لتكون محطة جاذبة للاقتصاد والاستثمار والسياحة والسعادة والعيش الأمثل، وينسجم مع المخطط الاستراتيجي الحضري لإمارة عجمان 2040 في مختلف قطاعات ونواحي الحياة.