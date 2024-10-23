3 طلاب يحصدون لقب بطل تحدي القراءة العربي

ثلاثة طلاب يحصدون لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة، وهم حاتم محمد جاسم من سوريا، وكادي بنت مسفر من السعودية، وسلسبيل حسن من فلسطين.

فاز محمد أحمد حسن بلقب بطل تحدي القراءة العربي ضمن فئة أصحاب الهمم.

فوز مدرسة "الابداع" من الإمارات بجائزة المدرسة المتميزة في تحدي القراءة العربي.

يقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً للحفل الختامي للدورة الثامنة للإعلان عن بطل تحدي القراءة العربي 2024.

https://youtube.com/live/jITBIPpI_3Q?feature=share