«ملتقى الأمين» يناقش أهمية «الأمن الفكري» في المجتمع

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اختتمت أمس فعاليات الدورة الثالثة لملتقى الأمين، حيث ناقش موضوع «الأمن الفكري»، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي جمعت مؤسسات رائدة وخبراء متخصصين في مجالات متعددة.

وشهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم انطلاق فعاليات الملتقى بكلمة رئيسة، ألقاها المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، حول الصورة السياسية التي يعكسها الموظف الحكومي. كما شهد سموّه توقيع مذكرة تفاهم بين «خدمة الأمين» وجهاز الإمارات للمحاسبة، وجهاز أبوظبي للمحاسبة، بهدف تطوير أوجه التعاون في مجالات تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، وإيجاد آليات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية الثنائية بينهما.

حضر توقيع مذكرة التفاهم المشرف العام لخدمة الأمين، عمر الفلاسي، ورئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق لدى جهاز الإمارات للمحاسبة، محمد راشد الزعابي، ومدير عام قطاع النزاهة ومكافحة الفساد في جهاز أبوظبي للمحاسبة، محمد سعيد القبيسي.

وخلال كلمته في مستهل الحدث، أكد الدكتور أنور قرقاش أهمية تمتع الموظف الحكومي بقيم أخلاقية تتسق مع قيم المجتمع الإماراتي، وأن يتخذ من قادته نموذجاً يحتذى في التواضع والإيجابية والمصداقية في القول والعمل، مضيفاً أن الموظف الحكومي في دولة الإمارات هو موظف «عالمي»، إذ يتعامل مع العديد من الجنسيات والثقافات دون أي تمييز، ليكون مسهماً وعنصراً فاعلاً في تحقيق رؤى واستراتيجيات القيادة الرشيدة.

حضر «ملتقى الأمين» في دورته الثالثة الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ونائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، والأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي، عبدالله محمد البسطي، ورئيس جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق طلال بالهول الفلاسي، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المرّي، ونائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق عوض المهيري، ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، اللواء تميم المهيري، ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، ومدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سهيل سعيد الخييلي.

كما حضر الملتقى وكيل وزارة الداخلية، اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، ومدير عام غرفة دبي، محمد علي لوتاه، ومدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، ومدير عام جمارك دبي، د. عبدالله محمد بوسناد، إذ يعكس الحضور رفيع المستوى التزام الجهات الرسمية بتعزيز الأمن الفكري والتعاون المشترك لتحقيق الاستقرار في المجتمع.

وقال المشرف العام لخدمة الأمين، عمر الفلاسي: «إن توقيع المذكرة جاء في إطار الخطة الاستراتيجية لخدمة الأمين، وبهدف نشر التوعية بين أفراد المجتمع، وخلق بيئة آمنة ومستقرة.. اتفاقية التعاون تعزز الأهداف المشتركة، بما في ذلك نشر التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة، إلى جانب تنسيق الورش والمحاضرات التوعوية المشتركة لتعزيز الفهم الأمني، كما يشمل التعاون إطلاق حملات مشتركة تهدف إلى تحقيق أهداف التوعية الأمنية وتوسيع أثرها على المجتمع»، مؤكداً أهمية هذه الشراكة في تحقيق التفاعل الإيجابي، وتعزيز الثقافة الأمنية، بما يسهم في استقرار المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى جميع أفراده.

واستكمل الملتقى فعالياته بسلسلة من النقاشات المستفيضة والحوارات القيّمة، حيث استعرض الدكتور عبدالله الصايغ من مركز دبي للأمن الاقتصادي أهداف وصلاحيات المركز، إلى جانب أهم الإنجازات التي تحققت، ومنها: إلغاء إدراج الشركات المتعثرة من منصة السوق، وإعداد ورشة عمل لأعضاء السلطة القضائية والتشريعية، إلى جانب دعم إنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وإنشاء محكمة متخصصة (دائرة منازعات الأسواق المالية). كما نجح المركز في مراجعة أكثر من 20 تشريعاً معتمداً للأسواق المحلية.

وشاركت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بعرض فيديو تضمن معلومات شاملة حول دور وجهود المؤسسة في تحقيق الأهداف والرؤى الاستراتيجية لإمارة دبي.

وشارك جهاز الرقابة المالية بدبي في فعاليات الملتقى بجلسة حوارية، تحدث خلالها المدير العام للجهاز، عبدالرحمن الحارب، حيث تناول مفهوم النزاهة وأهميتها كقيمة ذات تأثير كبير على المؤسسات والدول، حيث قال: «النزاهة ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل تمتد لتشمل تأثيراً اقتصادياً، فالدول التي تتبنى النزاهة كجزء من سياساتها الاقتصادية والإدارية تحقق جودة في الخدمات والتنمية، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد، ويعزز استمرارية النجاح».

وتضمنت أعمال الملتقى جلسة بعنوان «تأثير التقنيات الحديثة على الإعلام السياسي»، قدم خلالها رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور العور، رؤى معمقة حول دور التكنولوجيا في تشكيل المشهد الإعلامي والسياسي الحديث. كما استعرض ماهية التقنيات الجديدة المؤثرة على الإعلام السياسي، ومنها الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي، وتقنيات البث المباشر.

واختتم الملتقى أعماله بجلسة ناقشت «الاعتلال الفكري وجهود معالجته والبرامج الفعالة»، بمشاركة مركز إرادة للعلاج والتأهيل ومركز دبي للمناصحة، حيث جرى تسليط الضوء على أفضل الممارسات للتعامل مع الاعتلالات الفكرية وتعزيز الصحة النفسية بالمجتمع.

. توقيع مذكرة تفاهم بين «خدمة الأمين» وجهاز الإمارات للمحاسبة وجهاز أبوظبي للمحاسبة بهدف تطوير التعاون في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.