تعرف إلى تفاصيل تطوير شارع الخيل في منطقتي "ميدان" و"جميرا الدائرية"

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، جميع مراحل مشروع تطوير شارع الخيل، الذي شمل تنفيذ خمسة جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، شملت مناطق الجداف، والخليج التجاري، وزعبيل، وميدان، والقوز الأولى، وغدير الطير، وقرية جميرا الدائرية، ويخدم المشروع 1.5 مليون نسمة، وساهم في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30 ‎%‎، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور القائمة بنحو 19600 مركبة في الساعة، ورفع الكفاءة المرورية لشارع الخيل، وحل مشاكل التداخلات المرورية على التقاطعات المجسرة مع شارع الخيل، وضمان استمرارية الحركة المرورية الحرة على الشارع.

وفيما يتعلق بمنطقة ميدان؛ أنجزت الهيئة التطوير في الجزء الواقع بين تقاطعي شارع الميدان وشارع رأس الخور، وشملت تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 610 متراً، وطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، كما شمل تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 1550 متراً، لربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع راس الخور.

وفي قرية جميرا الدائرية، نفّذت الهيئة التحسينات بين تقاطعي شارع حصة وشارع الخميلة، وشمل تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 700 متر، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع حصة، كما شمل تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 900 متر، لربط الحركة المرورية القادمة من منطقة قرية جميرا الدائرية إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.