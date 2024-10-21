«بلدية دبي»: تسجيل المكمّلات الصحية شرط أساسي لضمان تداولها بشكل آمن

أكدت بلدية دبي أن تسجيل المكمّلات الصحية لديها يُعد شرطاً أساسياً لضمان تداول منتجات آمنة ومتوافقة مع أعلى المعايير الصحية، الأمر الذي يعزز صحة وسلامة المستهلكين، مشيرة إلى أنه يتم التأكد عبر التسجيل من أن جميع المنتجات المتاحة في السوق قد خضعت لعمليات تقييم وفحوص دقيقة وشاملة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وقالت البلدية لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه العملية تتضمن التحقق من مكونات المكمّلات، وتقييم جودة التصنيع، وضمان خلوها من أي مواد ضارة أو محظورة. كما يهدف هذا النظام الرقابي الدقيق إلى حماية المستهلكين من المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام مكمّلات غير مسجلة أو غير مطابقة للمعايير، إضافة إلى تعزيز الثقة بالمنتجات المتداولة في السوق المحلية.

وحددت البلدية أسباباً عدة لرفض تسجيل منتج المكمّلات الصحية، أبرزها عدم مطابقة المنتج للمعايير الصارمة التي تضعها البلدية لضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة، وعدم مطابقة مكونات المنتج أو التراكيز الخاصة به للمواصفات العالمية المعتمدة.

وذكرت أنه يتم فحص كل مكوّن للتأكد من توافقه مع المعايير المحددة من حيث الجودة والسلامة، وفي حال وجود أي تباين، يتم رفض التسجيل. وإضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي البطاقة التعريفية للمنتج على معلومات دقيقة وشاملة، مثل مكوناته وطريقة استخدامه والمحاذير الصحية، وأي مخالفة لهذه الاشتراطات تؤدي إلى رفض التسجيل.

ولفتت إلى أن عدم توافر الشهادات والوثائق الداعمة يعد أحد الأسباب الرئيسة للرفض، حيث يشترط تقديم تقارير الفحوص المخبرية والتصاريح الصحية لضمان سلامة المنتج. وعلاوة على ذلك، يتم رفض تسجيل المنتجات في حال عدم تطابق نتائج تقارير التحليل المخبري مع المعايير المعتمدة، حيث يتم في بعض الحالات رفض تسجيل المنتج إذا كان خارج نطاق التصنيفات المعمول بها، أو لا يتوافق مع المجالات التي تغطيها الضوابط والإجراءات التنظيمية لبلدية دبي.