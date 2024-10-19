أحمد بن محمد ينعى الإعلامي أحمد عبيد المنصوري

نعى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الإعلامي القدير أحمد عبيد المنصوري الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال سموه عبر منصة "إكس": نتقدم بخالص العزاء في وفاة الإعلامي القدير أحمد عبيد المنصوري، أحد رواد إعلام دبي والإمارات والذي ترك بصمات جليّة في خدمة الإعلام المحلي والخليجي وعايش عن قرب المحطات التاريخية لقيام دولتنا وانطلاق مسيرتنا التنموية … نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.