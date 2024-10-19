محمد بن راشد: لا يوجد مشروع بدون مخاطرة.. وعلى قدر التحدي يكبر العظماء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية خوض التحديات التي تجابهنا في الحياة، لافتاً سموه إلى أنه لا يوجد مشروع من دون مخاطرة، ولا مسيرة من دون تحديات.

وقال سموه في حسابه على منصة «إكس»: «#علمتني_الحياة.. لا يوجد مشروع بدون مخاطرة.. ولا مسيرة بدون تحديات.. وعلى قدر التحدي يكبر العظماء».