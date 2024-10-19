فتح باب المشاركة في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مواعيد بدء تلقي طلبات المشاركة في الدورة الـ25 من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وآلية الترشح لها بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل.

ويتم التسجيل من خلال المؤسسات القرآنية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم المعتمدة داخل الدولة، وينتهي تلقي طلبات الترشيح في 21 ديسمبر المقبل.

وكانت الجائزة خاطبت مراكز التحفيظ المعتمدة داخل الدولة لترشيح المتسابقين، وفقاً لشروط وفروع المسابقة الستة التي أعلنتها الجائزة، وهي الفرع الأول ويشترط فيه أن يكون المشارك حافظاً للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد. أما الفرع الثاني فيشترط فيه الحفظ والتجويد لـ20 جزءاً متتالياً، والفرع الثالث حفظ 10 أجزاء متتالية مع التجويد، وهذا الفرع مخصص للمواطنين فقط. أما الفرع الخامس فهو حفظ خمسة أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز 10 سنوات من المقيمين، والفرع السادس حفظ ثلاثة أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز 10 سنوات من المواطنين.

كما تضمنت الشروط العامة للمشاركة في المسابقة ألا يتجاوز عمر المشارك من غير المواطنين 25 عاماً عند التسجيل للمسابقة، وأن تكون لديه إقامة سارية المفعول في الإمارات، كما يحق لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في المسابقة بشرط أن يكونوا مقيمين في الدولة إقامة دائمة، وألا يكون المتقدم للمشاركة في المسابقة محفِّظاً أو محفظة للقرآن الكريم، وألا يكون قد شارك في المسابقة الدولية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أو شارك في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وألا يكون قد شارك في الفرع نفسه أو فرع أعلى منه في المسابقات الماضية، كما يسمح لكل متسابق بالمشاركة في فرع واحد فقط من فروع المسابقة المشار إليها.