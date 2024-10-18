بلدية دبي تبدأ استقبال طلبات الحجز لإقامة المخيّمات المؤقتة

أعلنت بلدية دبي إطلاق موسم التخييم الشتوي المؤقت في الإمارة، بدءاً من الإثنين المقبل حتى نهاية أبريل 2025.

وحددت موقع المخيمات الشتوية المؤقتة لهذا العام في منطقة العوير. وحرصت البلدية على التأكد من توفير بيئة تخييم عائلية آمنة مناسبة لقضاء تجربة تخييم صحراوية متميزة، والاستمتاع بالأجواء الشتوية في الإمارة، ضمن جهودها في تقديم خدمات متميزة لسعادة أفراد المجتمع ورفاهيتهم.

وأكدت توفير المتطلبات الأساسية والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة، بما يعزز سعادة المستفيدين والمرتادين لها، ويضمن لهم تخييماً آمناً ومريحاً، مشيرةً إلى أنها أعطت أصحاب الهمم الأولوية في حجز المساحات الأمامية، تسهيلاً لحركة دخولهم وخروجهم.

كما وفرت مساحات تجارية لمستلزمات التخييم التي يحتاجها مرتادو المخيمات، حيث يمكن لأصحاب المشاريع التجارية الراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية في الموقع الإلكتروني لبلدية دبي.

وأفادت بأن إجراءاتها تتمثل في إصدار التصريح لإنشاء المخيم وتحديد علائم حدوده، وعندها يمكن لصاحب التصريح البدء بإنشاء مخيمه وفق التصميم الذي يتماشى مع احتياجاته الشخصية، على أن يلتزم حدود التصريح، ويحيط مخيمه بسياج مؤقت، ويحرص على استخدامه لأغراض التخييم والنشاطات العائلية فقط.

كما خصصت مساحات للشركاء من القطاع الحكومي الراغبين في المشاركة في الموسم لتصميم المخيم الخاص بهم بما يتوافق مع احتياجاتهم.

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة البناء في بلدية دبي، المهندس عبدالله الشيزاوي: «تحرص البلدية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على توفير المتطلبات الأساسية والتسهيلات المرتبطة بإقامة المخيمات الشتوية المؤقتة»، منوهاً بشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وللحفاظ على السلامة العامة خلال عملية التخييم، حددت البلدية مجموعة من الاشتراطات التي يتوجب على أصحاب التصاريح الصادرة التقيد بها، وتضمنت أهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة، والحفاظ على نظافة الموقع وحسن مظهره، والتأكد من توفير اشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة من الحريق، وذلك بتوفير مطفأة حريق داخل المخيم، ومنع استخدام الألعاب النارية، كما تم تحديد سرعة قيادة الدراجات الرملية داخل منطقة المخيمات بألا تزيد على 20 كم/ساعة، وعدم استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت.

ولفتت إلى أن الفترة المسموح بها للتخييم هي ستة أشهر بحد أقصى، والحد الأدنى ثلاثة أشهر، وتبلغ قيمة رسوم التصريح 44 فلساً للمتر المربع في الأسبوع الواحد، مع مساحة لا تزيد على 400 متر مربع للمخيم.

قنوات تقديم الخدمة

الموقع الإلكتروني لبلدية دبي: www.dm.gov.ae

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نظام دبي لتراخيص البناء: (https://buildindubai.gov.ae/service/202)