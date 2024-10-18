مراكز شرطة دبي الذكية تنطلق إلى العالمية

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2024» الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث شهدت منصة شرطة دبي إقبالاً كبيراً من قبل الزوّار من مختلف الجنسيات.

وجذبت مراكز الشرطة الذكية «SPS» أنظار الزوّار سواء من داخل الدولة أو ممثلي الشركات التكنولوجية والمؤسسات الزائرة من الخارج، والذين أبدوا اهتماماً في التعرف إلى الخدمات الذكية التي تقدمها في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

واستمع الزوّار إلى شرح حول أحد التطورات والتحديثات في مجال مراكز الشرطة الذكية التي وصلت إلى العالمية، وشهدت، أخيراً، نقل التجربة والخبرة إلى مملكة هولندا، وتدشين أول مركز شرطة ذكي فيها «SPS أوتريخت»، وقبلها افتتاح أول مركز شرطة ذكي في جمهورية صربيا في عام 2023.

ولفتت النماذج المعروضة لأنواع مراكز الشرطة الذكية «SPS» في منصة شرطة دبي، أنظار الزوّار حيث تعرفوا إلى الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية المقدمة من المراكز الرئيسة «SPS»، ومراكز «درايف ثرو» ومراكز «ووك إن»، والتي توفرها لهم خدمات على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع دون أي تدخل بشري.

وأشاد الزوّار وممثلو الشركات والمؤسسات بخدمات مراكز الشرطة الذكية التي تعكس التطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي في تقديم الخدمات النوعية للمتعاملين، وتعزيز الإحساس بالأمن والأمان، ورفع جودة الحياة، والإسهام في جعل مدينة دبي الأذكى والأسعد عالمياً.

إلى ذلك، حظيت سيارة «تيسلا سايبر تراك» التي ضمتها شرطة دبي إلى أسطول سياراتها الكهربائية الحديثة باهتمام كبير من قبل زوّار معرض جيتكس 2024، الذين حرصوا على الاطلاع على مواصفاتها، والتعرف إلى الخدمات التي تقدمها في العمل الشرطي والمناطق السياحية.