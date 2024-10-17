تقسيط رسوم خدمات «طرق دبي» على 4 أشهر عبر «تابي»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستتيح للمتعاملين سداد رسوم الخدمات الحكومية التابعة للهيئة بالتقسيط عبر نظام «تابي»، على فترة أربعة أشهر بحد أقصى، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق المرحلة الأولى من الخدمة بشكل تجريبي.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن تقسيط رسوم جميع الخدمات المتاحة عبر الأكشاك الذكية، بما فيها المخالفات المرورية، لافتة إلى أن الأكشاك الذكية منتشرة في أكثر من 21 موقعاً، منها مبنى الهيئة الرئيس، ومراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز مزودي الخدمات الرئيسة، وعدد من المواقع الحيوية في إمارة دبي.