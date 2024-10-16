طرق دبي تتيح تقسيط رسوم خدماتها على 4 أشهر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنه يمكن للمتعاملين سداد رسوم خدماتها عبر نظام "تابي"، لتتيح لمتعامليها "تجريبياً" تقسيط المبالغ على فترة تصل إلى 4 أشهر.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن تقسيط رسوم جميع الخدمات المتاحة عبر الأكشاك الذكية بما فيها المخالفات المرورية، لافتة إلى أن الأكشاك الذكية منتشرة في أكثر من 21 موقعاً مختلفاً منها مبنى الهيئة الرئيسي، ومراكز إسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمات الرئيسية، وعدد من المواقع الحيوية في إمارة دبي.