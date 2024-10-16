«تاكسي دبي» تطلق أكبر منصة تنقل رقمي في الإمارات

أعلنت شركة تاكسي دبي، إطلاق أكبر منصة للنقل الرقمي في المنطقة، بالشراكة مع شركة «بولت Bolt» الرائدة في مجال النقل الرقمي لأول مرة في الدولة، بهدف تقديم حلول مبتكرة تعزز تجربة التنقل الرقمي، وتوسع نطاق خدمات النقل الذكي في الإمارة، بما يتماشى مع استراتيجية النمو لشركة تاكسي دبي.

وبموجب الاتفاقية، ستكون بولت الشريك الاستراتيجي لتاكسي دبي في توفير خدمات النقل الرقمي والحجز الإلكتروني في دبي. وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في معرض «جيتكس غلوبال 2024»، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية إستونيا، إيركي كيلدو، ورئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، عبدالمحسن إبراهيم كلبت، وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة.

وستتيح منصة بولت الرقمية لتاكسي دبي فرصة الاستفادة بشكل أكبر من سوق سيارات الأجرة والنقل الإلكتروني في دبي والذي تبلغ قيمته ستة مليارات درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، منصور رحمة الفلاسي: «إن هذه الشراكة الاستراتيجية التي تجمع شركة تاكسي دبي، التي تمتلك أكبر أسطول مركبات في الإمارات بأكثر من 6000 مركبة تاكسي وليموزين، وشركة بولت، الرائدة عالمياً في مجال التنقل المشترك، تُعدُّ نموذجاً رائداً من خلال توحيد نقاط القوة لدى الشركتين، وتدعم طموحات تاكسي دبي وتوسيع آفاقها في النمو والريادة».