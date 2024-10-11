محمد بن راشد: خير الناس أنفعهم للناس
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "x"، "تويتر" سابقاً :
"علمتني الحياة.. أن أهم إنجاز في الحياة .. هو قدرتك على تغيير حياة الناس .. تيسير حياة الناس .. تطوير حياتهم نحو الأفضل .. وخلق الفرص والمنافع لهم ..
خير الناس أنفعهم للناس".
محمد بن راشد: #علمتني_الحياة— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 11, 2024
أن أهم إنجاز في الحياة .. هو قدرتك على تغيير حياة الناس .. تيسير حياة الناس .. تطوير حياتهم نحو الأفضل .. وخلق الفرص والمنافع لهم ..
خير الناس أنفعهم للناس ..
للتفاصيل: https://t.co/i2UJaAEvCN#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/v89bqzmBem
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