حمدان بن محمد: الكويت جزء أصيل من تاريخ المنطقة

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، متحف «قصر السلام» بمدينة الكويت، الذي يوثّق حقبة مهمة من تاريخ دولة الكويت الشقيقة، ويسلّط الضوء على الحضارات التي مرّت بها.

وقد تجوّل سموّه في أروقة المتحف، يرافقه الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت، حيث استمع سموّه إلى شرح حول الأهمية الأثرية والوطنية التي يمثلها هذا الصرح الثقافي، الذي تم تأسيس بنيانه في نهاية عقد الخمسينات من القرن الماضي، وما يمثله من قيمة تاريخية بما يضمه من مقتنيات نفيسة.

واطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق لسموّه، على المكونات المختلفة لـ«قصر السلام»، والذي يُعدُّ المتحف الرسمي لدولة الكويت، ويشمل ثلاثة متاحف رئيسة هي: متحف تاريخ الكويت عبر حُكامِها، ومتحف تاريخ قصر السلام، ومتحف الحضارات التي سكنت أرض الكويت.