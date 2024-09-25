 «الإمارات للوظائف» يؤهل الكوادر الإماراتية لسوق العمل

شاركت أكثر من 150 شركة من 26 قطاعاً وظيفياً متنوعاً، في معرض «رؤية- الإمارات للوظائف 2024»، الذي انطلقت فعالياته، أمس، بمركز دبي التجاري العالمي، ويستمر ثلاثة أيام.

وطرحت جهات حكومية في دبي، برامج لتدريب وتوظيف شباب مواطنين، خصوصاً من الخريجين، بحيث يتم تأهيلهم بشكل كامل لسوق العمل، كما قدمت بعض الجهات مقابلات توظيف عبر «الذكاء الاصطناعي»، بحيث يجلس المتقدم للوظيفة أمام شاشة وميكرفون داخل غرفة مستقلة، ليجيب عن أسئلة التوظيف الموجهة إليه آلياً عبر تقنية «الذكاء الاصطناعي».

ويتيح المعرض فرصة التعرف إلى أحدث توجهات سوق التوظيف، والتواصل مع مهنيين مختصين وجهات توظيف محتملة، فضلاً عن حضور مجموعة من الحوارات وورش العمل التفاعلية حول أكثر من 30 موضوعاً متنوعاً، بما في ذلك الحصول على نصائح وإرشادات من خبراء منصة «لينكد إن».

وقال نائب الرئيس الأول لإدارة الموظفين في DP world (موانئ دبي العالمية)، مروان الجسمي: «نبحث من خلال معرض (رؤية- الإمارات للوظائف) عن أفضل الكوادر المواطنة لتوظيفها، ونركّز على الخريجين الجدد، فهدفنا الرئيس يستند إلى دعم الشباب للانتقال من برنامج تأهيلي إلى برنامج آخر، ومن ثم التطور المستمر».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «نوفر التأهيل للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في مجالات تحتاج إليها موانئ دبي العالمية، بحيث يعملون بنظام الدوام الجزئي أثناء دراستهم، لمساعدتهم على اختيار مجالات العمل التي يمكنهم العمل عليها مستقبلاً».

وأوضح أن أبرز الوظائف المطلوبة في مجالات الاتصال والقطاع التجاري وتقنية المعلومات والموارد البشرية والعمليات اللوجستية والمحطات والموانئ، كما يوجد نقص في قطاعات الذكاء الاصطناعي والقطاع اللوجستي والقطاع القانوني.

وأشار إلى أن «موانئ دبي» أطلقت برنامج رواد لتدريب حديثي التخرج، بحيث يقوم بالتحرك بين مختلف التخصصات، للحصول على الخبرة اللازمة، ومن ثم يستقر في الوظيفة التي يرغب في الاستمرار بها لمدة بين ثلاثة وستة أشهر، ليتم تعيينه فيها، كما نستهدف أيضاً المؤهلات المتوسطة من خريجي الثانوية العامة فما دون، بحيث نشجعهم على استكمال دراستهم.

بدورها، قالت نائب أول الرئيس للتوظيف في مجموعة الإمارات، منال الصوري: إن «طيران الإمارات» طرحت وظائف في مختلف التخصصات لبرامج الخريجين والطيارين والمهندسين، فضلاً عن برامج لخريجي الثانوية العامة في تخصصات مختلفة، مثل المطار والشحن، إضافة إلى برامج، مثل التمويل والاستدامة ووظائف خارج الدولة أيضاً.

وأشارت إلى أن تلك البرامج تستهدف تأهيل الشباب المواطن للتعيين، لافتة إلى أن «طيران الإمارات» استحدثت من خلال معرض «رؤية- الإمارات للوظائف 2024»، مقابلات فورية بالذكاء الاصطناعي داخل غرف مخصصة، والرد على المقابلات خلال 10 أيام، فيما أكدت أن عدد الوظائف مفتوح ومتاح لجميع المؤهلات.

وكشفت بلدية دبي، خلال مشاركتها في المعرض عن إطلاق أول برنامج تدريبي من نوعه في مجال الصحة والسلامة المهنية يعتمد على تقنية الواقع الافتراضي، في خطوة تعكس حرص البلدية على استثمار أحدث التقنيات لتطوير قدرات الموظفين، وتعزيز مهاراتهم، لمواكبة التحديات المتغيرة في بيئة العمل. ويتيح البرنامج للمشاركين خوض تجربة تدريبية متقدمة عبر محاكاة سيناريوهات العمل الواقعية، لتعزيز قدرتهم على التعامل بكفاءة مع المخاطر المهنية المختلفة. ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية بلدية دبي الرامية إلى تطبيق أحدث الابتكارات التقنية في مجال الصحة والسلامة المهنية، بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي، والامتثال لأعلى معايير السلامة.

وقالت مدير إدارة الموارد البشرية، في البلدية، عائشة الحمادي: «إن بلدية دبي توظف الواقع الافتراضي لتعزيز مهارات الموظفين في مجال الصحة والسلامة المهنية، لتعزيز كفاءة موظفينا وتطوير مهاراتهم، إذ نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تقديم تجربة تعليمية متقدمة وفريدة، تسهم في رفع معايير السلامة المهنية، وخلق بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة، بما يتماشى مع رؤية دبي الرائدة في اعتماد الحلول التكنولوجية المتطورة». من جانبه، قال أخصائي توطين في بنك الإمارات دبي الوطني، راشد المزروعي: إن البنك أتاح مشروعين للشباب حديثي التخرج باعتبارهم أكثر الفئات المستهدف توظيفها من خلال المعرض، وهما (روّاد وبداية)، مشيراً إلى أن مشروع «روّاد» أعلى من «بداية» لمن لديه خبرة عملية وسيرة ذاتية متخصصة، بحيث نختار 20 شخصاً فقط سنوياً، ويتم تدريبهم لمدة عامين، وإرسالهم لأكبر الشركات في العالم.

وأوضح أن برنامج «بداية» يستهدف تدريب الشباب حديثي التخرج الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية بمختلف الأقسام، ومراقبة تطورهم في كل قسم، إلى حين الاستقرار على القسم الأنسب للشاب، لافتاً إلى أنهم يستهدفون توظيف 120 شخصاً من خلال المعرض.

فيما قال أخصائي توطين بالبنك، عبدالله الشامسي: إن البنك يستثمر في المستقبل، بحيث يكون أكثر جاهزية له من خلال التركيز على مجال الذكاء الاصطناعي، إذ وضع خططاً لـ20 عاماً مقبلة، إضافة إلى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتمويل.

من جانبها، وفّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 83 وظيفة في مختلف التخصصات المهنية والإدارية، والتي تغطي مسارات مهنية متخصصة عدة، وهي: (مسار القادة، المسار التقني التخصصي، المسار الهندسي، مسار التفتيش المرن، مسار الدعم المساند)، و20 وظيفة مخصصة للمسار السريع للمهندسين، الذي تم إطلاقه في وقت سابق هذا العام، بحيث أتاحت إجراء مقابلات فورية للباحثين عن عمل من قبل مديري الإدارات والأقسام المعنيين أو المختصين خلال فترة المعرض، تمهيداً للالتحاق بالوظائف المرشحين لها لاحقاً.

كما أكدت طرح واستعراض برامج تدريبية للطلبة، مثل: الابتعاث، التدريب العملي، تمكين، وأجيال، وهي برامج تتوافق مع متطلبات وظائف المستقبل، القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتسعى الهيئة من خلالها إلى تأهيل وتدريب الطلبة المواطنين من خريجي الجامعات والكليات الجدد وإلحاقهم بالعمل في الهيئة، بهدف توفير كوادر مواطنة مدربة ومؤهلة للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أعلنت هيئة الصحة في دبي، توفير ما يزيد على 350 فرصة عمل في القطاع الصحي، مخصصة لتوظيف المواطنين في التخصصات الصحية والتقنية والإدارية، ضمن سياسة التوطين، التي تتبنى تنفيذها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا، إن تفاصيل الشواغر وغيرها من الفرص التعليمية والتوظيفية، متاحة في «معرض مواهب» الذي تنظمه الهيئة على هامش فعاليات معرض «رؤية- الإمارات للوظائف 2024»، لتشجيع المواطنين على دراسة التخصصات الصحية، ودعم وتشجيع القطاع الصحي الخاص على التوطين.