إنجاز 76% من المسح الوطني للصحة والتغذية

قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنها أنجزت 76% من أعمال المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025، وإنها ستعلن عن النتائج الأولية بداية عام 2025.

وأكدت مديرة مركز الإحصاء والبحوث بالوزارة، الدكتورة علياء زيد حربي، لـ«الإمارات اليوم»، أن المسح الصحي يشمل ما يقارب 4000 أسرة مواطنة و6000 أسرة غير مواطنة، والعدد نفسه لمسح التغذية، إضافة إلى 2000 فرد من مساكن العمال.

وأشارت إلى أن المسح يهدف إلى تقديم بيانات دقيقة وموثوقة حول الحالة الصحية والتغذوية للسكان، انطلاقاً من استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة، ويعد أداة حيوية في دعم وتطوير سياسات صحية مستقبلية قائمة على البيانات الميدانية، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفاهية المجتمع ككل.

وينفذ المسح الوطني للصحة والتغذية بالتعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات الصحية ومراكز الإحصاء المحلية.

وقالت حربي إن الهدف الأساسي من المسح الوطني للصحة والتغذية هو تقديم صورة شاملة ومحدثة عن الوضع الصحي للسكان.

ويتضمن هذا المسح جمع معلومات تفصيلية حول مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية، بما في ذلك معدلات الأمراض المزمنة، ومستويات النشاط البدني، والعادات الغذائية، وتمكن هذه البيانات الجهات الصحية من فهم واقع ومستقبل صحة أفراد المجتمع الصحية بشكل أفضل لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تدخلات فعالة.

وأفادت بأن الحملة ترتكز على ستة مؤشرات وطنية، تتضمن المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية، ونفقات الأسرة على الصحة، وانتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطر، إضافة إلى القياسات الفيزيائية الحيوية، ومؤشر الوصول إلى الرعاية الصحية والاستفادة منها، ومؤشرات تتعلق بالتلوث الهوائي.

وتغطي الحملة ستة مؤشرات في مسح التغذية الوطني، هي: نقص المغذيات الدقيقة (الزنك، فيتامين أ، فيتامين د)، والمدخول الغذائي، فضلاً عن مؤشرات نمو الطفل من عمر يوم إلى خمس سنوات، في ما يتعلق بالتقزم والهزال والسمنة ونقص الوزن.

كما تشمل اليود البولي والصوديوم، وفقر الدم عند النساء الحوامل، وتناول الملح بالغرام.

• 4000 أسرة مواطنة و6000 أسرة غير مواطنة يشملهم المسح الصحي.