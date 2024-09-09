«الإمارات للخدمات الصحية» تصفّر 60 إجراء

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تحقيق نتائج استثنائية في تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى فعاليتها وتعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية. وتستهدف المؤسسة تنفيذ 60 عملية تصفير على خدماتها لتقليص الخطوات البيروقراطية التي تحول دون تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وسرعة، وستسهم هذه العمليات في توفير أكثر من تسعة ملايين خطوة عمل، ومليون زيارة لمراكز الخدمة، وتخفيض الحاجة إلى أكثر من 900 ألف مستند ورقي، كما تم تقليص وقت الحصول على الخدمات بنسبة 60%، ما أدى إلى توفير أكثر من 80 مليون دقيقة من وقت المتعاملين وما يزيد على 60 مليون درهم من تكاليف الحصول على الخدمات.

وأكد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، أن المؤسسة تواصل تبني أفضل الممارسات العالمية والابتكارات الحديثة لتعزيز كفاءة نظام الرعاية الصحية في الدولة، في إطار تحقيق أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» وتضمنت جهود تصفير البيروقراطية في الإدارات المركزية التابعة للمؤسسة تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع في مجالات عدة، بما في ذلك تبسيط إجراءات الدخول لمنشآت المؤسسة الصحية، وتبسيط رحلة المتعامل في الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية، وتسهيل عملية حجز المواعيد الطبية، وتعزيز خدمات التطبيب عن بُعد لتشمل شريحة أوسع من المتعاملين، إضافة إلى إطلاق برنامج فحص الأسنان الوقائي لطلبة المدارس، وتقليل وقت حصول المتعاملات على خدمات تصوير الثدي الإشعاعي التشخيصي.