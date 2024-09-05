رئيس الدولة: سنواصل إعطاء الأولوية لأمن الطاقة واستدامتها لما فيه خير الإمارات وشعبها

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاُ، مع بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية، تخطو دولة الإمارات خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي.

وأضاف سموه قائلاً "سنواصل إعطاء الأولوية لأمن الطاقة واستدامتها لما فيه خير الإمارات وشعبها حاضراً ومستقبلاً".