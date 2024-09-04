«تصرف مُريب» يكشف جريمة قتل طفلة في سورية

أدى تصرف مريب لاثنين من المجرمين، إلى سقوطهما في قبضة الشرطة السورية، وكشف تورطهما رفقة آخرين في مقتل طفلة تبلغ عامين والتخلص من جثتها.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الأمن الجنائي بمنطقة ريف دمشق تلقى معلومات عن تردد شخصين غير معلومين، بشكل مريب ليلاً على مقابر تتبع قرية البويضة.

وتوجه رجال الأمن الجنائي إلى المقبرة التي تردد عليها المجهولان، حيث عُثر على جثة طفلة مدفونة على عمق 10 سنتيمترات، وببعض التحريات اتضح أنها تدعى فرح وتبلغ عامين، وهي يتيمة الأب، ومقيمة بمنزل خالتها فاطمة التي تتولى رعايتها بناء على طلب والدتها.

واشتبه المحققون في الخالة وزوجها، وباستجوابهما أقرا بجريمتهما، موضحين أنهما كانا يقومان بتعنيف الطفلة وضربها بالعصا حتى فارقت الحياة.

وقال المتهمان إنهما وضعا جثة الطفلة في الثلاجة لمدة 4 أيام لعدم قدرتهما على التخلص منها، ما دفعهما للاستعانة بشخصين نقلاها إلى المقبرة ودفناها سراً.