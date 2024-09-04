«الطوارئ والأزمات» تعلن انتهاء الحالة المدارية

أعلن فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب «أسنا»، التي لم يكن لها تأثير مباشر على الدولة.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والمركز الوطني للأرصاد، متابعة الحالة المدارية «أسنا»، وتأثيراتها على الدولة من خلال عقد اجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، لمناقشة السيناريوهات كافة، والإجراءات الوقائية والاحترازية، بعد دراسة الأوضاع في المناطق التي تواجه تأثيرات، مع مراعاة شدتها. وأكد المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة المدارية وتأثيرها على مناطق الدولة، بعد تحول المنخفض المداري إلى منخفض جوي، وتحسن حالة البحر تدريجياً.

وقد أثبتت الحالة على أرض الواقع فاعلية تنبؤات المركز الوطني للأرصاد، ما أسهم بشكل كبير في الإعداد والاستعداد للتعامل مع الحالة، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين بكفاءة واقتدار.

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار خطط الاستعداد والجاهزية الوطنية، وسرعة التعامل مع مختلف الظروف الجوية، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

كما ثمّنت الهيئة دور الجمهور وثقته في أجهزة الدولة للتعامل مع الحالات الجوية والمدارية، ومتابعته للمستجدات من خلال قنوات الدولة الرسمية، موصية بالاستمرار في التقيد بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.