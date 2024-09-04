حمدان بن محمد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون والشراكة الإماراتية الكويتية وما تشهده من تقدم مستمر على كافة الأصعدة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تأكيداً على رسوخ الروابط الأخوية والتاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الشقيقين.

إلى ذلك، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما تم التطرّق إلى مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، ومتطلبات دفع العمل الخليجي المشترك قدماً من أجل ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، مع التأكيد على أهمية زيادة تبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة بما يخدم في مضافرة الجهود من أجل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على المستويين الثنائي والخليجي.

وخلال الاجتماع، أعرب الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن تهانيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لنيله الثقة الغالية من القيادة السياسية في دولة الإمارات وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، متمنياً له كل التوفيق والسداد ولدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم دوام الرفعة والازدهار.

حضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك فاضل المزروعي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، عمر بن سلطان العلماء، ورئيس جهاز أمن الدولة بدبي، الفريق طلال حميد بالهول، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المرّي.