غدا .. مسؤولون حكوميون وخبراء دوليون يجتمعون في الشارقة لوضع رؤى وتوصيات لمستقبل الاتصال

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، تنطلق غدا فعاليات الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "حكومات مرنة .. اتصال مبتكر".

ويستضيف المنتدى أكثر من 250 متحدثاً من أصحاب الاختصاص والخبرة لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة ضمن 18 منصة متنوعة، يقدمون رؤاهم وتجاربهم وخلاصات خبراتهم، بهدف الخروج بتوصيات ومبادرات تضع بلدان العالم أمام استراتيجيات وممارسات مستقبلية للاتصال تعزز مساهمته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتقدم دورة هذا العام من المنتدى أكثر من 160 فعالية متنوعة، ما بين جلسات رئيسية وجانبية وخطابات ملهمة وبرنامج تدريبي يضم 40 جلسة لبناء القدرات، إلى جانب ورش عمل وملتقيات تستهدف الشباب، ومنصات لعرض أحدث الأبحاث والأطروحات الأكاديمية في علوم الاتصال، بدعم ورعاية ما يزيد على 40 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.

(شخصيات محلية وعربية وعالمية)

وتضم قائمة المتحدثين في الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي نخبة من الشخصيات المحلية والعربية والعالمية المؤثرة، منهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي سايمون روبرت كوفي أحد أبرزالأصوات العالمية في قضايا المناخ والاستدامة، والدكتور جمال الكعبي المدير العام في المكتب الوطني للإعلام، والدكتور أحمد العوضي نائب أول الرئيس للشؤون المجتمعية والحكومية ومدير برنامج الجينوم الإماراتي، وسعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

ومن الأسماء البارزة المشاركة في المنتدى المهندس والمخترع المغربي رشيد يزمي، والخبير الاقتصادي العالمي جوستين لين، والبروفيسورفوميو هاياشي الخبير الاقتصادي الياباني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والمغامرة أنيلي بومبي، وهيكتور مونسيجور، مؤسس شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني، والمستكشف البريطاني بير جريلز، والكابتن مايا غزال أول لاجئة سورية تحصل على رخصة طيران، وزاكري ديرينوسكي النجم الكندي وصانع المحتوى الإنساني، والدكتور ألان سيمثسون المؤسس المشارك لـMetaVRse.

كما يشارك في المنتدى كل من الدكتور نادر الغزال المستشار المعتمد في التحول الرقمي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وديفيد لالمانت رئيس مختبر تحليلات الكوارث للمجتمع بسنغافورة، والإعلامي المصري معتز الدمرداش، والبروفيسور إيمانويل أزادمونيسار رئيس أكاديمية الأعمال الدولية (الشرق الأوسط وشمالأفريقيا) وأستاذ بحوث السياسات الصحية والنظم في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فيما يقدم فعاليات المنتدى سعادة محمد خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والإعلامي المصري أسامة منير.

(خمسة محاور رئيسية للفعاليات)

وتتوزع أجندة فعاليات المنتدى على خمسة محاور رئيسية، هي "أثر الاتصال الحكومي على المرونة الاقتصادية"، و"الاتصال و سياحة المغامرات لتطوير الاقتصاد السياحي"، و"دور الاتصال الفعال في استقطاب المواهب باعتبارها ثروة للأمم"، و"مستقبل التواصل الحكومي في عالم افتراضي"، ومحور "التواصل المباشروالتفاعل الشخصي متعدد الأبعاد".

ويناقش المنتدى أهمية الاتصال المبتكر في ظل توجه حكومات العالم نح تبني مفهوم الحكومات المرنة لتعزيز الابتكار وتطوير الفرص المستقبلية، وذلك من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية، للمساهمة في تعزيز الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، ودعم المرونة الاقتصادية، والأمن الغذائي والبيئي.

(الشراكات الاستراتيجية)

وتشهد الجلسات الرئيسية للمنتدى شركاء استراتيجيين مع كل من "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، و"أراد"، و"غرفة تجارة وصناعة الشارقة"، و"هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون"، و"هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، و"مدينة الشارقة للإعلام (شمس)".