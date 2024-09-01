مراكز ومواعيد استقبال مخالفي الإقامة في الشارقة وعجمان

تبدأ مراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الشارقة وعجمان، استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في تسوية أوضاعهم غداً الاثنين.

وخصص مركز سعادة المتعاملين في الشارقة بمنطقة الرحمانية مدخلاً خاصاً بمهلة تسوية أوضاع المخالفين، بحيث يتسنى للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر دون الانتظار لوقت طويل.

وفي عجمان، يستقبل مركز سعادة المتعاملين التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمنطقة الجرف، المتعاملين الراغبين في تعديل أوضاعهم صباح غدٍ الاثنين، مع تقديم كافة التسهيلات للمتعاملين.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنها ستبدأ اليوم، في تنفيذ مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، لمدة شهرين، وتحديداً حتى 30 أكتوبر المقبل.

ودعت الهيئة مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة، مؤكدة أن المخالفين الذين يقررون تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم لن يوضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، وأن آلية التقديم ستكون عن طريق القنوات الذكية للهيئة ومراكز الخدمة (الطباعة) على مستوى الدولة.

وأكدت أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين تعد فرصة استثنائية تسهم في توفير بيئة قانونية مرنة، وتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة، وتسهم أيضاً في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين، ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة. كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على حقوقهم كافة، والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم، وتعزيز تجربتهم في الدولة، في إطار احترام القانون.