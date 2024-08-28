حبيبة الصفار.. بروفيسور في العلوم الوراثية

الدكتورة حبيبة الصفار، أكاديمية وعالمة أمراض جينية إماراتية، وهي عميدة كلية الطب والعلوم الصحية في «جامعة خليفة»، وأستاذة في الجامعة نفسها، وعضو المجلس التنفيذي في «المركز العربي للدراسات الجينية».

وتعتبر أول إماراتية تحمل شهادة بروفيسور في العلوم الوراثية، وهي أيضاً أول إماراتية تعين عميدة كلية طب في الدولة، فضلاً عن كونها عضواً في مجلس العلماء.

وأكدت الدكتورة حبيبة أن بيئة الإمارات الفريدة عادة ما تحول التحديات إلى فرص، وتمكن الباحثين عن التميز والتفوق من تجاوز العقبات، الأمر الذي جعل المرأة الإماراتية رائدة في مختلف التخصصات.

وأضافت أن حكومة الإمارات قدمت خدمات مخصصة تراعي احتياجات الفتيات والنساء، وتشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي والمساعدات الاجتماعية وخدمات الحماية من العنف الأسري ورعاية الحامل وغيرها.

وتركز أبحاث الدكتورة حبيبة على بناء الملامح الجينومية للأفراد ذوي الأصول العربية، لتحديد القطاعات الوراثية المرتبطة بالأمراض، خاصة التي تؤثر في المجتمعات المحلية.