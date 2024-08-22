شرطة دبي تنظم ملتقى «أمن المجمعات السكنية»

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ملتقى «أمن المجمعات السكنية»، في أكاديمية شرطة دبي. وأكد نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري بشرطة دبي، العميد محمد أهلي، أن الملتقى يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في أن تكون دبي المدينة الأكثر أمناً، عبر تفعيل الشراكة مع مختلف القطاعات الاستراتيجية، لنشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتبني أفضل الممارسات العالمية والأنظمة الذكية في تعزيز الأمن والأمان، وصولاً إلى تحقيق صفر في معدل الجرائم، خصوصاً في مناطق قطاعات المجمعات السكنية.