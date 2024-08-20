«نافس»: «STAR» الطريقة الأنسب لاجتياز مقابلات العمل

قدّمت منصّة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) مجموعة نصائح تساعد الشباب المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية، في مقابلات العمل، وتبرز نقاط قوّتهم، ليتركوا انطباعات جيّدة لدى أصحاب العمل. وتضمّنت نصائح «نافس»، التي حملت عنوان: «كيف تعزّز فرصك في الحصول على الوظيفة التي تتقدّم إليها؟»، الإجابة عن سؤالين رئيسين يتوقّع أن يتم توجيههما إلى الباحث عن عمل، أولهما: لماذا ترغب في هذه الوظيفة؟ إذ دعا (نافس) الكوادر المواطنة إلى ضرورة إظهار مهاراتهم وخبراتهم، ومدى ملاءمتهم متطلبات الوظيفة خلال الرد على هذا السؤال، مشدداً على أهمية تجنب ذكر النقاط السلبية في الوظيفة السابقة أو علاقات المديرين أو زملاء العمل السابقين. فيما نص السؤال الثاني: صف إحدى المرات التي تعيّن عليك فيها استخدام مهاراتك في التخطيط لتحقيق هدف ما؟ منوهاً بأنه للإجابة عن هذا السؤال يجب استخدام طريقة ستار (STAR) لتقديم إجابة مهنية، من خلال وصف الحالة (S) والمهام (T) والطريقة المنفذة من خطوات ومهارات تتميّز فيها (A)، مع التركيز على النتيجة أو المخرجات التي تم إنجازها لتحقيق الهدف (R). كما تضمنت نصائح «نافس» لتخطي مقابلات العمل بنجاح، وترك انطباع جيد عنهم: «التحدّث عن الذات بشكل مختصر»، إذ يجب أن تُظهر الإجابة ثقة المتقدّم للوظيفة بنفسه وحماسته ومهارات الاتصال لديه، كما يجب أن يركّز المتقدم للوظيفة على تخصصه الجامعي ونقاط قوته ومساره المهني، وليس حياته الشخصية، وكذلك «الحرص على توضيح سبب التقدم إلى هذه الوظيفة»، حيث يجب أن يُظهر الباحث عن عمل ما يعرفه عن الشركة التي يتقدّم للعمل فيها، وما يعرفه عن الوظيفة نفسها، وضرورة التحدث عن سبب ميوله وحماسته للوظيفة، والعوامل التي تجعله مناسباً لشغلها. ونصح (نافس) أيضاً الباحثين عن عمل بـ«أهمية توضيح أن مهاراتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم تجعلهم مناسبين لمهام الوظيفة، وكذلك إظهار الحرص على توضيح خبراته العملية ومهاراته بشكل تفصيلي»، مؤكداً ضرورة إظهار قدرة المتقدم للمقابلة على تحمل ضغط العمل، من خلال الاستعانة بمثال توضيحي، سواء من مهنته السابقة أو من مشاريعه الجامعية، لكون ذلك يترك انطباعاً إيجابياً عنه فيما يتعلق بمهارة إدارة الوقت وتحمل ضغط العمل، والتعاون مع الفريق لتجاوز هذا الضغط.

الإرشاد المهني

دعا مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، الشباب المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية إلى التصميم والمثابرة، والتقديم على الوظيفة المناسبة، بالإضافة إلى متابعة برنامج الإرشاد المهني، الذي يتيح للكوادر المواطنة فرصة للاطلاع على مجموعة من المواد الإرشادية والتوعوية وغيرها من الأدوات، لاستكشاف قدراتهم ومهاراتهم الشخصية، وتفضيلاتهم المهنية لاختيار الوظائف الأكثر ملاءمة، والمتوافرة في سوق العمل، بما يدعم تنافسيتهم في الوصول إلى الوظائف المهمة. ولفت إلى أن خدمة الإرشاد المهني، تتوزّع على مختلف إمارات الدولة، وتقام ضمن مقار وأماكن مجهزة وخاصة بعمليات التدريب والتأهيل، بإشراف خبراء ومتخصصين في المجال، وبناء على دراسات حقيقية وواقعية لسوق العمل ومتطلباته.