"نافس" ينصح باستخدام طريقة "STAR" لاجتياز مقابلات العمل

تحت عنوان "كيف تعزّز فرصك في الحصول على الوظيفة التي تتقدّم إليها؟"، قدّمت منصّة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" مجموعة من النصائح التي قالت إنها تسهم بنجاح الشباب المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية، في مقابلات العمل، وتبرز نقاط قوّتهم ليتركوا انطباعات جيّدة لدى أصحاب العمل.



وتضمّنت نصائح "نافس" الإجابة على سؤالين رئيسين يتوقّع أن يتم توجيههما إلى الباحث عن عمل، أولهما "لماذا ترغب بهذه الوظيفة؟"، إذ دعا "نافس" الكوادر المواطنة إلى ضرورة إظهار مهاراتهم وخبراتهم ومدى ملاءمتهم لمتطلبات الوظيفة خلال الرد على هذا السؤال، مشدداً على أهمية تجنب ذكر النقاط السلبية في الوظيفة السابقة أو علاقات المدراء أو زملاء العمل السابقين.



فيما نص السؤال الثاني على: "صف إحدى المرات التي تعيّن عليك فيها استخدام مهاراتك في التخطيط لتحقيق هدف ما ؟"، منوهاً بأنه للإجابة على هذا السؤال يجب استخدام طريقة ستار (STAR) لتقديم إجابة مهنية من خلال وصف الحالة (S) والمهام (T) والطريقة المنفذة من خطوات ومهارات تتميّز فيها (A)، مع التركيز على النتيجة أو المخرجات التي تم إنجازها لتحقيق الهدف (R).