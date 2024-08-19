98 ألف شجيرة وزهرة موسمية تزيّن أحد شوارع أبوظبي

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، أعمال تطوير وإعادة تأهيل عناصر التجميل الطبيعي للجزيرة الوسطية في شارع سلطان بن زايد الأول (المرور)، في المنطقة الواقعة بين شارع الشيخة فاطمة بنت مبارك وشارع محمد بن خليفة- منطقة آل نهيان، وذلك في إطار خطة تطوير وإعادة تأهيل أصول التجميل الطبيعي داخل جزيرة أبوظبي، ودعماً لتحسين جودة الحياة.



وأوضحت البلدية أن أعمال التطوير تستهدف تحسين المظهر الجمالي والحضاري العام للمدينة، والارتقاء بجودة الحياة إسعاداً لأفراد المجتمع، وكذلك رفع كفاءة أصول البلدية، وتعزيز عناصر التجميل الطبيعي المستدام في الجزيرة الوسطية، وتقليل نسب استهلاك مياه الري، وتسهيل أعمال الصيانة الدورية والمستقبلية.



ووفقاً للبلدية شهد نطاق الأعمال إنشاء شبكات ري فرعية، وحماية خطوط الخدمات القائمة، وإنشاء رصيف صيانة على أطراف الجزيرة الوسطية، وكذلك تنفيذ أعمال رصف بالبلاط، وتلال رملية مثبتة بمواد لاصقة مستدامة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى زراعة أشجار مزهرة وشجيرات زينة ومغطيات تربة.



ولفتت إلى أن الأعمال تضمّنت إنشاء 6900 متر طولي من شبكات الري الفرعية، وإنشاء رصيف صيانة على طرفي الجزيرة الوسطية بطول 1500 متر، وتنفيذ أعمال الرصف بالبلاط لمساحة 6000 متر مربع، وتثبيت 2000 متر مربع من الرمال على هيئة تلال بالمواد اللاصقة.



كما اهتمت البلدية بتعزيز عناصر التجميل الطبيعي، حيث شهدت منطقة الأعمال زراعة ما يقارب 98 ألف شجرة ونبتة وزهرة، بينها 77300 من شجيرات الزينة، وزراعة 98 شجرة مزهرة، وزراعة 6750 نبتة من الصبار، وزراعة 18700 متر مربع بمغطيات التربة، وزراعة 13800 زهرة موسمية.



وأكدت البلدية حرصها الدائم والمستمر على تعزيز معايير الاستدامة وجودة الحياة، من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية والتأهيلية لعناصر التجميل الطبيعي وزيادة الرقعة الزراعية في مختلف المناطق والمرافق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، بما يواكب النهضة الشاملة والتطور المستمر الذي تشهده أبوظبي وضواحيها على كافة الصعد.