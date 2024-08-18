"طرق دبي" تنجز 20 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات.. فيديو

استكملت هيئة الطرق والمواصلات، إنشاء 20 استراحة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، من إجمالي 40 استراحة، يجري تنفيذها في عدد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية على طرق إمارة دبي، وتعزيز جودة الحياة، وتقليل أخطار الحوادث على الطرق، وتوفير الخدمات وسبل الراحة لسائقي الدراجات خلال فترة انتظارهم للطلبات الجديدة، ورفع مستوى سعادتهم، وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

السلامة المرورية

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، حرص الهيئة على توفير البيئة الآمنة والمريحة لتسهيل عمل سائقي دراجات توصيل الطلبات، وتعزيز السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق، وتحقيق مستهدفات المؤشرات الخاصة باستراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ورؤيتها: (صفر وفيات) لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية.

وقال الطاير: يأتي تنفيذ الاستراحات، مواكبةً للنمو الكبير الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات في السنوات الأخيرة، لتلبية احتياجات الجمهور من البضائع، حيث وصل عدد الشركات المُقَدِّمَة لخدمات التوصيل بالدراجة النارية في إمارة دبي إلى 2535 شركة حتى نهاية يونيو الماضي، في حين بلغ عدد دراجات التوصيل 40088 دراجة.

وأضاف الطاير: جرى تحديد مواقع تنفيذ الاستراحات، بناء على تحليل البيانات التشغيلية، ومن خلال دراسة المناطق الأكثر طلباً على خدمة التوصيل، وكذلك التنسيق مع شركات التوصيل، ووفقاً لهذه الدراسة جرى تنفيذ الاستراحات في مناطق شارع حصة، والبرشاء هايتس، والبرشاء، والكرامة، ورقة البطين، وأم سقيم (جميرا 3)، وجميرا (شارع الوصل)، وحي ذا جرينز The Greens، والمركز التجاري، والراشدية، والسطوة، وند الحمر، والنهدة، وعود ميثاء، والمرابع العربية، والمدينة العالمية، والخليج التجاري، ودبي مارينا، والجداف، ومردف، ولاست إكزت الخوانيج Last Exit، وموتور سيتي دبي Dubai Motor City، والقرهود.

وقال: روعي في التصميم الخارجي للاستراحات، الحد من تأثير أشعة الشمس داخل الاستراحة، وتوفير العزل المناسب دون حجب الرؤية، وتشمل الاستراحات مساحة مكيفة لاستراحة السائقين، مزودة بأجهزة تقديم الوجبات الخفيفة، وموزع مياه، ومنطقة لشحن الهواتف المحمولة، وتتسع كل استراحة لـ 10 أشخاص حسب المنطقة، وروعي توفير عدد كافٍ من المواقف المخصصة للدراجات النارية بجانب الاستراحة.

جائزة التميز لتوصيل الطلبات

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، وضعت منظومة عمل متكاملة لقطاع توصيل الطلبات لضمان تميز الخدمات المقدمة للجمهور من أهمها إصدار شهادات مهنية لسائقي توصيل الطلبات، كما أطلقت عام 2022، جائزة التميز لقطاع خدمة توصيل الطلبات، لتعزيز التنافس بين الشركات وسائقي دراجات توصيل الطلبات، في رفع مستوى السلامة المرورية، والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وتطوير الخدمات التي تقدمها الشركات للمتعاملين، وجرى تكريم الفائزين في الدورة الأولى في مطلع العام الجاري.

فئات ومعايير الاختيار

تضم جائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، فئتين، الأولى للشركات، وتشمل تكريم أفضل ثلاث شركات في خدمة توصيل الطلبات، وأفضل ثلاث شركات في خدمة توصيل الطلبات عن طريق المنصات والتطبيقات الذكية، أما الفئة الثانية، فهي للسائقين، وتشمل تكريم أفضل 100 سائق محترف.

وجرى وضع معايير دقيقة لاختيار أفضل شركات توصيل الطلبات، أهمها الالتزام بمعايير السلامة والجودة والصحة البيئية، واشتراطات الهيئة واتباع أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق التقنيات الحديثة والتدريب والتأهيل المستمر إضافة إلى المساهمة في رضا المتعاملين بينما كان اختيار معايير أفضل سائق لتشمل خلو ملف السائق من الشكاوى والمخالفات والحوادث وتقييم أداء الموظف، بهدف المساهمة فـي تعزيز جودة خدمة التوصيل، بما يدعم نموها ضمن بيئة تراعي السلامة والأمان.