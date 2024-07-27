محمد بن راشد: لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس» ضمن وسم «#علمتني الحياة»: «علمتني الحياة.. بأنه لا قيمة للمال إذا لم نجعله في سعادة وخدمة البشر.. ولا قيمة للوقت إذا لم نستثمره في عمل نافع.. ولا قيمة حقيقية للحياة إذا لم نسخرها لبناء إرث يدوم وينفع ويرفع غيرنا».

وأضاف: «قيمة كل شيء تعتمد على ما نفعله فيه.. حتى الوطن.. قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا».

واستكمل سموّه: «كلنا مسؤول.. كلنا يستطيع أن يساهم في خلق قيمة أعلى وأسمى لأوطاننا».

نائب رئيس الدولة:

• كلنا مسؤول.. كلنا يستطيع أن يساهم في خلق قيمة أعلى وأسمى لأوطاننا.

• قيمة كل شيء تعتمد على ما نفعله فيه.. حتى الوطن.. قيمة الوطن تعلو وترتفع بأعمالنا وتضحياتنا.