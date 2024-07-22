رئيس الدولة: التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن أسس متينة لمجتمعنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، معرباً سموه عن تطلعه إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطناً. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن. التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطناً».

محمد بن زايد:

. يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن.