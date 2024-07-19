«إقامة دبي» تطلق برنامج «مبتكرو الغد»

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي برنامج «مبتكرو الغد»، تحت شعار «صنّاع المستقبل.. خيالهم يبتكر»، ضمن مسؤوليتها المجتمعية، وبهدف رفع جاهزية الطلبة خلال الإجازة الصيفية، بما يحقق التطلعات الوطنية في الاستثمار في أبناء الوطن.

ويرتكز البرنامج على ثلاثة مسارات رئيسة لإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب معارف جديدة، وتوسيع آفاقهم التعليمية خارج المناهج التقليدية. وتشمل المسارات إعداد الأطفال والشباب وتزويدهم بالمهارات المتقدمة والمرتبطة بأدوات الابتكار، وتمكينهم من اكتساب مهارات جديدة، ورفع وعي الطلبة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، إضافة إلى تعريفهم بالتوجهات المستقبلية وإلمامهم بها، فضلاً عن غرس القيم الإماراتية في الطلبة وتعريفهم بمكونات الهوية والثقافة الإماراتية.

وأكد مدير مركز الابتكار والمستقبل، المقدم فيصل عبدالله بن بليلة، أن إطلاق برنامج «مبتكرو الغد» يأتي إيماناً من إقامة دبي بأهمية الابتكار المجتمعي في تنمية وتطوير قدرات الطلبة، والاستعداد للمستقبل، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع.

وأفادت رئيس قسم رعاية المبدعين النقيب مريم سيف المنصوري، بأن البرنامج يتضمن ثلاث قيم أساسية تُركّز على تطوير مهارات الطلبة في مجالات الابتكار والمشاريع المستقبلية، بما يتناسب مع رؤية الدولة للـ50 عاماً المقبلة، وتوسيع المدارك عبر رفع مستوى الوعي في المجالات العلمية والعملية، وتعزيز الثقافة عبر غرس القيم الإماراتية. ويمتد البرنامج من 15 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، ويشمل محاور متعددة منها برامج تعليمية على أدوات الابتكار، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصوير الفوتوغرافي، و«السنع E-sport»، والليغو، وإنترنت الأشياء، وجولة تعريفية في كاونتر الأطفال ومركز فحص الوثائق وغرفة التحكم والسيطرة بمطار دبي الدولي.

. البرنامج يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسة لإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب معارف جديدة، وتوسيع آفاقهم التعليمية خارج المناهج التقليدية.