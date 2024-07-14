رئيس الدولة: نتضامن مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تضامن الإمارات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "نتضامن مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب".