5 تدابير للوقاية من «ضربة الشمس»

أكد الإسعاف الوطني أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية لمواجهة الطوارئ والإصابات الشائعة خلال فصل الصيف، ومن ذلك كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربة الشمس، وكيفية الوقاية منها، أو التعامل معها في حال حدوثها.

وحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال الذروة، ونصح بخمسة تدابير للوقاية من الإجهاد الحراري وضربة الشمس، حيث يجب الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم، وارتداء ملابس خفيفة فضفاضة بألوان فاتحة وقبعة، ووضع كريم الحماية من الشمس، وأخذ استراحة في الظل في حال الوجود في الخارج، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خصوصاً خلال ساعات الذروة 12-3 ظهراً.

وحول كيفية التعرف إلى ما إذا الشخص مصاباً بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، أوضح الإسعاف الوطني أنه بالعادة تظهر عليه أعراض مثل الدوخة والصداع والشعور بالغثيان والتقيؤ وسرعة ضربات القلب والارتباك (التشوش)، الإغماء، تشنج العضلات، ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل واضح واحمرار الجلد مع جفاف أو التعرق.

وحول كيفية التصرف في حال رؤية شخص مصاب بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، أكد الإسعاف الوطني أهمية نقل الشخص المصاب إلى مكان جيد التهوية أو بارد، أو منطقة مظللة بعيداً عن أشعة الشمس، ونزع أي ثياب غير ضرورية عنه، إضافة إلى إعطائه جرعات صغيرة من الماء إذا كان واعياً لتعويض السوائل، ووضع كمادات باردة أو مناشف مبللة على الرقبة والإبطين ومناطق الفخذ، لتبريد الجسم وخفض الحرارة، والاتصال برقم طوارئ الإسعاف 998 للحصول على المساعدة المختصة.

وأطلق الإسعاف الوطني، أخيراً مبادرة «صيف آمن.. خلك جاهز»، لرفع الوعي بأهمية الإسعافات الأولية والتدابير الوقائية لمواجهة الطوارئ والإصابات الشائعة خلال فصل الصيف، ويأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من الحملة الشاملة التي أطلقتها قيادة الحرس الوطني أخيراً لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الأمن والسلامة. وتتضمن المبادرة سلسلة من الفيديوهات والمنشورات التثقيفية التي ستنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحرس الوطني والإسعاف الوطني ووسائل الإعلام، بهدف تزويد الجمهور بإرشادات عامة للتعامل المناسب مع حالات الطوارئ التي قد تطرأ في الصيف، وذلك حتى وصول الفرق الإسعافية المختصة، ما يسهم في تعزيز السلامة العامة. وتغطي المنشورات مجموعة متنوّعة من حالات الطوارئ الصيفية، مثل الإجهاد الحراري وضربات الشمس، والغرق، والغياب عن الوعي، والكسور الناتجة عن حوادث الرياضات المائية، والتعامل مع النزيف ولسعات قناديل البحر.

وقد أطلقت قيادة الحرس الوطني حملة شاملة لتعزيز الوعي حول الأمن والسلامة، ونشر ثقافة السلامة والوقاية بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بالتدابير الاستباقية، والإجراءات الوقائية، والقوانين الاتحادية، والقرارات، والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يعمل على تنفيذها الحرس الوطني، بالتنسيق والتكامل مع الشركاء، للمحافظة على الأمن وحماية المكتسبات الوطنية. كما تهدف الحملة التي ستنفذها على ثلاث مراحل إلى تثقيف وتعزيز الوعي المجتمعي حول الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المواقف الطارئة، والتي تسهم في تقليل المخاطر والمحافظة على سلامة الجميع.

جدير بالذكر أن الإسعاف الوطني يتبع الحرس الوطني، ويقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى. ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة من خلال رقم طوارئ الإسعاف 998.

• الصداع والشعور بالغثيان والتقيؤ وسرعة ضربات القلب والارتباك أبرز أعراض ضربة الشمس.