إنقاذ 5 أشخاص تعرضوا لحوادث جبلية منذ بداية الصيف

نفذت الفرق الأمنية في إمارة رأس الخيمة ومدينتي خورفكان وكلباء التابعتين لإمارة الشارقة، بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ، عمليات إخلاء طبي لخمسة أشخاص منذ بداية فصل الصيف، حيث تعرض أحدهم لنوبة قلبية وآخر للسقوط، فيما علق ثلاثة أشخاص في منطقة وعرة أثناء تسلقهم الجبال في المنطقة الشرقية. وجددت الجهات المعنية التحذير من استمرار ممارسة أشخاص لرياضات خلال فترات النهار مثل التسلق الجبلي أو المشي في المسارات الجبلية بشكل شبه يومي، في ظل ارتفاع الحرارة التي تصل أحياناً إلى 40 درجة مئوية، مؤكدة أن هذا الأمر يعرض بعضهم للإعياء والإنهاك الحراري الشديد، ما يتطلب استدعاء الفرق الأمنية والإنقاذ لنقلهم إلى أقرب مستشفى.

وتبذل الجهات الحكومية بالتعاون مع المؤسسات الطبية والمركز الوطني للبحث والإنقاذ جهوداً مكثفة لضمان سلامة الأشخاص وتقديم الاستجابة السريعة للحالات الطارئة في المناطق الجبلية خلال فصل الصيف، كما تعمل الجهات المعنية على إرسال الرسائل التوعوية عبر قنواتها الرسمية لتنبيه ممارسي الرياضات الجبلية إلى المخاطر المحتملة التي قد يواجهونها أثناء ممارسة رياضتهم اليومية في المناطق الجبلية الوعرة.

إلى ذلك، أوقفت إمارة الفجيرة دخول المسارات الجبلية والأنشطة الخارجية منذ بداية فصل الصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات لا تسمح بممارسة الأنشطة الترفيهية والخارجية، بما في ذلك الفترة المسائية، بهدف الحفاظ على سلامة الأشخاص من أي إصابة تنجم عن ممارسة الأنشطة الخارجية، الأمر الذي أسهم في تقليل الحوادث الجبلية خلال فصل الصيف بشكل لافت خلال العامين الماضيين منذ إصدار القرار عبر مركز الفجيرة للمغامرات.

ويرصد مركز الفجيرة للمغامرات مخالفين يمارسون التسلق الجبلي أو المشي عبر المسارات الجبلية وغيرها من الأنشطة الترفيهية الخارجية، ويتخذ عدداً من الإجراءات ضد المخالفين تبدأ بتوعيتهم من قبل المفتشين، إلا أنه مع تكرار المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم، سواء كانوا أفراداً أو شركات.

ورصدت «الإمارات اليوم» حوادث جبلية منذ بداية فصل الصيف تم خلالها إخلاء خمسة أشخاص تمثلت في حادثين جبليين في شهر مايو الماضي، إذ قام المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، وبالتنسيق مع شرطة رأس الخيمة، بمهمة إخلاء طبي لمصاب من الجنسية الروسية إثر سقوطه من جبل في منطقة سيح كبدة بإمارة رأس الخيمة، ونقله إلى مستشفى صقر.

وفي الحادث الثاني نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني بالتنسيق مع شرطة الشارقة في مايو الماضي مهمة إنقاذ ثلاثة أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة في مدينة كلباء، إذ قام فريق البحث والإنقاذ بعملية الإخلاء الطبي للعالقين ونقلهم إلى مستشفى كلباء لتلقي العلاج.

وكانت مهمة الإخلاء الأخيرة في شهر يوليو الجاري لمواطن تعرض لنوبة قلبية في مدينة خورفكان، وقام المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني بالتنسيق مع هيئة الشارقة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية وجناح الجو بوزارة الداخلية بمهمة الإخلاء الطبي في جبل الرابي.