استشارة قانونية

ما هي مدة الاستئناف في قضايا الاحوال الشخصية ؟



سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

حدثت خلافات بيني وبين زوجي، لأسباب عدة، منذ فترة، وقد طلبت الطلاق للضرر عن طريق المحكمة، ولم يأت الحكم في صالحي ، فما هي مدة الاستئناف المسموحة لي على الحكم ؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

بداية أنصح بأن هناك خلافات كثيرة تحدث في الحياة الزوجية بين أي زوجين، ويجب ان يتغاضى عنها الزوجان ان ارادا استمرار الحياة، لا سيما عندما يكون بينهما أطفال، وكذا عندما تكون هذه الخلافات من الأمور البسيطة التي يمكن احتوائها بالحوار والتفاهم ، وقد لا تكون سببا للتطليق لأنه يصعب اثباتها، اما اذا كنت مصممة على الطلاق فإثبات الضرر يكفي لان تقضي المحكمة لك بالتطليق.

ومدة الاستئناف في الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية هي 30 يوما من تاريخ صدور الحكم، علما أنه لا يوجد اعتراض على حكم البداية بل استئناف عادة.

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