بدء إصدار جواز السفر الإماراتي بصلاحية 10 سنوات لسن 21 عاماً فما فوق

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ رسمياً البدء في إصدار جواز السفر الإماراتي بمدة صلاحية 10 سنوات للمواطنين ممن هم في سن 21 عاماً فما فوق اعتباراً من اليوم (الإثنين).

وأكد مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن التحديث على خدمة إصدار جواز السفر، يهدف إلى توفير سبل الراحة والعيش الكريم لأبناء الإمارات من خلال تقديم خدمات استباقية ذكية تلبي تطلعات المواطنين، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، مشيراً إلى أن الهيئة عكفت على تطوير خدمة إصدار جواز السفر والتأكد من توافق الأنظمة.

وأضاف: «تنطلق خدمة إصدار جواز السفر بمدة صلاحية 10 سنوات من الأهداف الاستراتيجية للهيئة المعتمدة خلال الفترة 2023 - 2026، وخاصة الهدف السابع الذي ينص على تطوير منظومة متقدمة واستباقية لشؤون المواطنين والأجانب، حيث تلتزم الهيئة بتحقيق أفضل تجربة للمتعاملين المتقدمين لخدماتها عبر كافة قنواتها، بما يحقق تجربة حكومية رقمية سلسة ومتكاملة ونموذجاً مبتكراً للشراكة، تحقيقاً لفاعلية وكفاءة الخدمات ورفع سعادة المتعاملين».

وأوضح أن إصدار جواز السفر لمواطني الدولة ممن هم في سن 21 عاماً فما فوق بمدة صلاحية 10 سنوات، يسهم بشكل فاعل في رفع مستوى سعادة المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للتنقل والسفر بحرية وراحة، وتحسين جودة حياة المجتمع بشكل مستدام، إضافة إلى الآثار الإيجابية التي تتمثل في اختصار رحلة المتعامل من حيث الإجراءات والوقت إلى النصف تقريباً، وذلك من رحلتين إلى رحلة واحدة كل 10 سنوات، بما يدعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين.

من جهته، قال مدير عام الهوية وجوازات السفر بالهيئة، اللواء سهيل جمعة الخييلي: إن إصدار جواز السفر بمدة صلاحية 10 سنوات يقتصر فقط على المواطنين في الفئة العمرية 21 عاماً فما فوق، فيما يستمر إصدار جواز السفر لمدة خمس سنوات للفئات العمرية الأقل من 21 عاماً، موضحاً أنه سيتم إصدار الجوازات الجديدة بنفس الإجراءات والمعايير والضوابط المعمول بها حالياً وبنفس قنوات تقديم الخدمة.

وأكد أنه يمكن للمواطنين التقديم على الخدمة الجديدة عند انتهاء مدة صلاحية جوازات السفر الحالية لمن هم في سن 21 عاماً فما فوق، لافتاً إلى أن التقديم على الخدمة الجديدة لمن لديهم جوازات سفر سارية يكون عند انتهاء صلاحية الجوازات الحالية، كما يحق للمواطنين المقيمين في الخارج التقديم على الخدمة في حالة انتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.

وأضاف أنه يمكن للمواطنين الذين تتوافر لديهم شروط وضوابط الخدمة الجديدة التقديم على الخدمة عبر قنوات تقديم الخدمة المعتمدة لدى الهيئة.

جدير بالذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أصدرت الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي، ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية، الذي جرى إطلاقه في يونيو 2021، في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وضمن مسار تعزيز المستهدفات الوطنية ورفدها بالتنافسية الدولية.

ويأتي الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي في إطار تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات، لترسيخ الهوية الإماراتية، ومواكبة أحدث التقنيات في مجال إصدار جوازات السفر، وتقديم خدمات مبتكرة للتعريف بالهوية الشخصية وفق أحدث المعايير الدولية.

ويتمتع الإصدار الجديد من جواز السفر الإماراتي بخصائص فنيّة غير مسبوقة، ومواصفات أمنية بالغة التعقيد، للحد من محاولات التزييف أو التزوير، كما يتميّز بطباعة الصفحة التعريفية لحامله باستخدام مادة «البولي - كربونات» بدلاً من الورق، ما يرفع من كفاءة الطباعة التخصصية المدعمة بالصور والعلامات الأمنية التي لا ترى بالعين المجردة، لاسيما أنها تتسم بسماكتها ما يحول دون إمكانية إتلافها، إلى جانب سهولة معالجتها باستخدام القارئات لدى المنافذ، فضلاً عن انفراد الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بجودة عالية وسرعة عند الطباعة عبر استخدام تقنية الليزر وبعناصر محسوسة ثلاثية الأبعاد.

كما يعد رفع المعايير الأمنية لجواز السفر الإماراتي ودعمه بالمواصفات التقنية الرائدة في مجال السفر، خطوةً أساسية تعزّز المساعي الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتحقيق مختلف متطلبات الأمن والأمان عند التنقل أو العبور عبر نقاط السفر الدولية، ودعم جهود الدبلوماسية لدولة الإمارات، التي نجحت في إبراز قوة جواز السفر الإماراتي على مدى السنوات الماضية، ليصبح الجواز الأقوى عالمياً.

يذكر أنه على حاملي جوازات السفر التحقق من سريان وثائقهم بمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل توجههم للسفر، في حين يمكنهم إصدار جوازات السفر أثناء وجودهم في الخارج، وذلك عبر سفارات الدولة والقنصليات التابعة لها.

اللواء سهيل الخييلي:

. إصدار جواز السفر الإماراتي بمدة صلاحية 10 سنوات يتيح الفرصة للمواطنين للتنقل والسفر بحرية وراحة وتحسين جودة حياة المجتمع بشكل مستدام.