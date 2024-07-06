العور يتفقد التزام القطاع الخاص بـ«حظر العمل وقت الظهيرة»

تفقد وزير الموارد البشرية والتوطين عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، الإجراءات المتبعة في القطاع الخاص للالتزام بـ«حظر العمل وقت الظهيرة» - حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة التي تبدأ عند الساعة 12:30 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر - خلال الفترة من 15 يونيو الماضي حتى 15 سبتمبر المقبل.

واطلع العور وقيادات الوزارة، خلال زيارتهم أمس، موقعاً إنشائياً تابعاً لشركة «بن غاطي للتطوير العقاري»، على مدى التزام شركات القطاع الخاص الوفاء بمتطلبات «الحظر» الذي يطبق في الدولة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة للعمال، بما يضمن سلامتهم في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.

وتقضي متطلبات «حظر العمل وقت الظهيرة»، بإلزام الشركات توفير أماكن مظللة للعمال خلال أوقات التوقف عن العمل وقت الظهيرة تقيهم الإجهاد الحراري، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.

واستمع العور خلال الزيارة، إلى شرح حول أبرز المبادرات التي تتبناها الشركة في مجال حماية العاملين لديها وتوفير بيئة العمل اللائقة والآمنة لهم.

وكان الوزير قد زار موقعاً إنشائياً تابعاً لشركة «شوبا» العقارية في يونيو الماضي، للاطلاع على الاستعدادات قبل تطبيق «الحظر»، حيث قام بجولة في أماكن الاستراحة، ومتابعة معايير الصحة والسلامة التي تتبعها الشركة.