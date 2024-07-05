مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يقدّمان واجب العزاء في وفاة أرملة المرحوم عبدالواحد الرستماني

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى زمزم صالح مصبح أرملة المرحوم عبدالواحد الرستماني، وذلك خلال زيارة سموهما مجلس العزاء في منزل الأسرة بمنطقة الخوانيج في دبي.

وأعرب سموهما لأسرة الفقيدة عن صادق العزاء والمواساة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان