10 تخصصات مالية وإدارية لتأهيل الشباب «وظيفياً»

أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، برنامج تدريب صيفياً للكوادر المواطنة من الشباب، بهدف تنمية وصقل مهاراتهم للإسهام في خدمة المجتمع، مؤكدة أن البرنامج التدريبي يعمل على تعريف المتدرّب ببيئة العمل الوظيفية، وإتاحة الفرصة أمام المتدربين لاكتساب الخبرات العملية والتدريب في مختلف المجالات الحسابية والإدارية.

وذكرت الهيئة، على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن البرنامج التدريبي، الذي يحمل اسم «خبرتي» يعمل كذلك على إتاحة الفرصة أمام الشباب لتعلّم مهارات جديدة، كما يساعد على ترسيخ الشعور بالمسؤولية والالتزام، منوهة بأن البرنامج التدريبي سينطلق يوم 22 يوليو الجاري، ويستمر حتى التاسع من أغسطس المقبل.

وأوضحت أن البرنامج التدريبي سيكون بشكل يومي من التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً، في 10 تخصصات إدارية ومالية، تشمل: «الشؤون القانونية، تكنولوجيا المعلومات، الاتصال الحكومي، التدقيق وإدارة المخاطر، سعادة المتعاملين، الاستثمار، الاستراتيجية والمستقبل، الموارد البشرية، الشؤون الإدارية، الشؤون المالية».

وحدّدت الهيئة ثلاثة شروط لقبول التسجيل في برنامج «خبرتي»، أولها أن يكون الراغب في التسجيل من مواطني دولة الإمارات، والثاني، أن يستكمل كل متطلّبات التسجيل، وأخيراً، أن تراوح الفئة العمرية بين 16 و22 عاماً، لافتة إلى أن متطلّبات التسجيل تشمل «تعبئة طلب الالتحاق بالبرنامج، صورة جواز السفر، صورة بطاقة الهوية الإماراتية، صورة شخصية حديثة، السيرة الذاتية للمتدرّب، صورة عن شهادة آخر مرحلة دراسية لطلاب المدارس أو ما يعادلها، ورسالة استمرارية دراسة لطلاب الجامعات».

ونوّهت الهيئة بأن الموعد النهائي للتسجيل في برنامج «خبرتي» سيكون 15 يوليو الجاري، لافتة إلى أن المقاعد التدريبية محدودة، ومن ثم ستكون الأولوية لمن يسجل أولاً.

. 3 شروط لقبول التسجيل في برنامج «خبرتي».