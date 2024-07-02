حمدان بن محمد: إنجازات كوادرنا الوطنية ترسخ المكانة العالمية للإمارات

هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فريق الإدارة العامة للدفاع المدني- دبي، بتكريمهم من قبل الهيئة الوطنية للحماية من الحرائق التي تُعدُّ الأكبر عالمياً في مجال الإطفاء، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وذلك عن برنامج الاستعداد البيئي كأفضل برنامج عالمي لتخفيض حوادث الحريق عبر منظومة تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي لحماية الأرواح والممتلكات. كما بارك سموّه للرائد الدكتور عيسى أحمد المطوع من الإدارة العامة للدفاع المدني- دبي، بمناسبة اختياره رئيساً لوحدة المؤشرات العالمية لحوادث الحريق ورئيساً لمراكز الأبحاث ضمن التحالف العالمي لخفض انبعاثات الكربون.

وقال سموّه في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «نبارك لفريق الإدارة العامة للدفاع المدني دبي تكريمهم من قبل الهيئة الوطنية للحماية من الحرائق التي تعتبر الأكبر عالمياً في مجال الإطفاء ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن برنامج الاستعداد البيئي كأفضل برنامج عالمي لتخفيض حوادث الحريق عبر منظومة تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي لحماية الأرواح والممتلكات.. كما نبارك للرائد دكتور عيسى أحمد المطوع من الإدارة العامة للدفاع المدني دبي بمناسبة اختياره رئيساً لوحدة المؤشرات العالمية لحوادث الحريق ورئيساً لمراكز الأبحاث ضمن التحالف العالمي لخفض انبعاثات الكربون.. فخورون بكوادرنا وفرقنا الوطنية وخبراتهم وإنجازاتهم التي ترسخ المكانة العالمية لدولة الإمارات وتأكد دورها كشريك مؤثر في رسم مستقبل الحماية والسلامة عالمياً».