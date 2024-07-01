هل هناك مسؤولية على تحويل الأموال لصالح الغير؟

ورد سؤال من قارئ يقول فيه :



طلب صديق لي أن أستقبل عبر اسمي وحسابي تحويلات بنكية لصالحه محولة من أقاربه، وذلك خلال الفترة التي قدم فيها استقالته من عمله وألغى إقامته، للانتقال لعمل آخر وعمل إقامة جديدة، لكني أخشى أن تكون هناك مسؤولية قانونية على قبولي طلبه، لا سيما في حال وقع خلاف بينه وبين أقاربه حول الأموال المحولة له .



الإجابة :



المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :



التحويلات إن كانت بمبالغ كبيرة قد تعرضك للمساءلة الجنائية بتهمة غسيل الأموال فلا أنصحك بالقيام بمثل هذه الخدمات مرة أخرى، وفيما يتعلق بإبراء ذمتك يفترض فيك أن تكلف الطرف المرسل بأن يرسل لك عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب ما يفيد رغبته بتحويل مبلغ معين لفلان، وتأخذ بنفس الطريقة من فلان ما يفيد استلامه للمبلغ منك وبذلك تكون في مأمن من المساءلة عن هذه المبالغ تجاه المرسل والمرسل إليه



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