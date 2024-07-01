إرساء عقد تنفيذ مداخل ومخارج «دبي هاربر»

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد تنفيذ مداخل ومخارج «دبي هاربر»، بكُلفة 431 مليون درهم. ويتضمن المشروع جسراً بطول 1500 متر، يمتد من شارع الشيخ زايد إلى «دبي هاربر».

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير: إن المشروع يهدف إلى توفير مداخل ومخارج مباشرة إلى منطقة «دبي هاربر»، ما يسهل وصول السكان والزوار عن طريق تنفيذ جسر بطول 1500 متر، بسعة 6000 مركبة في الساعة، يمتد من التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد إليها. وأضاف أن المشروع يتضمن تحسينات على أربعة تقاطعات رئيسة، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى ثلاث دقائق. ويتميز «دبي هاربر» بموقعه بين «بلوواترز» و«نخلة جميرا» ويقع بالقرب من معالم دبي الشهيرة، ويضم وحدات سكنية وإطلالات بانورامية، إضافة إلى «سكاي دايف دبي».