متحف المستقبل ينظم مخيم "أبطال المستقبل" الصيفي للعام الثالث على التوالي

ينظم متحف المستقبل مخيم "أبطال المستقبل" الصيفي الثالث خلال الفترة من 15 يوليو إلى 1 أغسطس 2024، لإتاحة الفرصة أمام الأطفال المشاركين لاستكشاف عالم المستقبل، والاستمتاع بالعديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية.

وتتضمن فعاليات المخيم الصيفي المخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاماً، مجموعة متنوعة من ورش العمل العملية والتجارب التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز روح الإبداع والابتكار والتفكير النقدي لدى الأطفال، إضافة إلى العديد من الأنشطة والجولات وورش العمل التفاعلية المتنوعة حسب الفئة العمرية.

ويتميز برنامج الأطفال (6 - 9 سنوات) بفعاليات مصممة لتعزيز الفضول والإبداع، مع أنشطة متنوعة تشمل صناعة كبسولات الاستدامة وجولات تعليمية بالمتحف، بالإضافة إلى عدد من تجارب الواقع الافتراضي.

أما البرنامج المخصص للأطفال (10 - 13 سنة)، فيشمل ورش عمل تفاعلية تعزز من التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات، بالإضافة إلى تجارب متقدمة مثل صناعة الورق وتحديات الطائرات بدون طيار، وجلسات تفاعلية بمواضيع الفضاء والتكنولوجيا.

كما يوفر المخيم فرصة للأطفال لتطوير مهارات جديدة، وتكوين صداقات، واستكشاف إمكاناتهم في بيئة داعمة ومحفزة. وللمزيد من المعلومات حول مخيم "أبطال المستقبل" يرجى زيارة الرابط الإلكتروني:

www.museumofthefuture.ae/en/program/summer-camp-2024