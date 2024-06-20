الدرعي: رسالة محمد بن راشد لها الأثر المشهود في حجاج الإمارات

تعهّد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، ببذل الهيئة ومكتب شؤون حجاج الدولة المزيد من العمل الجاد، وإبراز التميّز الحضاري لحكومة دولة الإمارات، وذلك ردّاً على الرسالة التي وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مهنئاً فيها حجاج الدولة بأداء المناسك.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة لحجاج الدولة قال فيها سموّه: «نبارك لحجاج بيت الله حجّهم.. وعوداً حميداً لأرض الوطن.. وشكرنا لبعثة الحج الرسمية للدولة.. الخدمة العامة للجمهور شرف.. فكيف إذا كانت الخدمة لحجاج بيت الله القاصدين مرضاته؟! نسأل الله أن يتقبل من الحجاج وممن قام على خدمتهم صالح الأعمال».

فيما ردّ رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، على الرسالة قائلاً: «رسالتكم، سيدي، الملهمة.. تحفزنا لمزيد من العمل الجاد، وإبراز التميز الحضاري لحكومة دولتنا.. ولها الأثر المشهود في جميع الحجاج، ومن يخدمهم، وتلقيناها جميعاً بكثير من البهجة؛ ونستشعر الدعم على ما حظينا به من رعاية، نلهج بالثناء والدعاء لكم وللقيادة، يحفظكم الله ويرعاكم».

وقبل انتهاء مناسك الحج زار الدكتور عمر حبتور الدرعي، ومدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة نائب رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، محمد سعيد النيادي، عدداً من حملات الحج الإماراتية، لتهنئة حجاج الدولة بعيد الأضحى المبارك، والاستفسار عن أحوالهم واحتياجاتهم خلال أدائهم مناسك الحج، فيما حرص مكتب «شؤون الحجاج» على تنظيم فعاليات ترفيهية وسط أجواء احتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وزّع خلالها المكتب جوائز وهدايا لحجاج الدولة.

من جانبها، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، البدء في منح كل الحجاج الذين أتمّوا مناسك الحج «شهادة إتمام الحج»، وذلك عبر تطبيق «نسك» بخطوات ميسّرة، تشمل «الذهاب إلى الصفحة الرئيسة للتطبيق، ثم استعراض خدمات البطاقة، وبعد ذلك الضغط على أيقونة (إصدار شهادة إتمام الحج)، مع اختيار التصميم المناسب، وتحميل التصميم، وأخيراً الضغط على (إصدار الشهادة).

وأطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية منصة «نُسُك مسار» لتعزيز التحوّل الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تيسير التواصل بين المستفيدين ومقدمي الخدمات، ورفع مستوى التنافسية، ولتوفير تجربة موحدة تخدم الحاج ومنسوبي الوزارة ومزودي الخدمات ومقدمي الخدمات ومكاتب شؤون الحج، من خلال قيّم عدة مضافة، أبرزها توافر كل المعلومات عن العناصر داخل منظومة وزارة الحج والعمرة، وكذلك تمكين مقدمي التعاقدات، وتكوين الخدمات بعمل الباقات بمرونة أعلى، بالإضافة إلى عقد موحد لمكتب شؤون الحج، يحتوي على تفاصيل الخدمات المتعاقد عليها.